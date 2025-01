Governo de MS discute reestruturação estadual do futebol e a criação de sociedades anônimas

O Governo de Mato Grosso do Sul está promovendo discussões sobre a reestruturação do futebol estadual, com foco na criação de Sociedades Anônimas do Futebol (SAFs). Na última quarta-feira (29), representantes da Secretaria de Governo do Estado se reuniram com dirigentes de clubes e empresários em Três Lagoas para apresentar a proposta.

Segundo o assessor da secretaria de governo, Julio Brant, a iniciativa do governador Eduardo Riedel visa levantar a situação do futebol regional e auxiliar os clubes na estruturação do modelo SAF. O objetivo é fortalecer as equipes do estado, possibilitando sua participação no Campeonato Sul-Mato-Grossense e em competições nacionais, como a série D do Campeonato Brasileiro.

Atualmente, MS ocupa a 26ª posição no ranking da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), ficando à frente apenas do Amapá. O governo busca melhorar essa classificação por meio da profissionalização dos clubes, atraindo investidores e ampliando as possibilidades financeiras das equipes.

A implantação do modelo SAF tem como principal vantagem a captação de recursos e a aproximação do futebol com o mercado, facilitando investimentos e fortalecendo a gestão dos clubes. O projeto prevê a expansão dessa iniciativa para diversas cidades do estado, com Três Lagoas sendo uma das prioridades devido à sua relevância industrial e potencial econômico.