Governo de MS entrega 77 viaturas à PM e Polícia Civil

O governo de Mato Grosso do Sul entregou 77 viaturas, na manhã de segunda-feira (16), destinadas a reforçar a segurança pública em 58 municípios do estado. A solenidade ocorreu no Comando-Geral da Polícia Militar, em Campo Grande, e contou com a presença do governador Eduardo Riedel, da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, além de autoridades da bancada federal e representantes estaduais.

Com investimento superior a R$ 22 milhões, os veículos serão distribuídos entre a Polícia Militar, Polícia Civil e Coordenadoria-Geral de Perícias. Os recursos são provenientes de emendas da bancada federal de Mato Grosso do Sul, direcionadas ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e repassadas ao Fundo Nacional de Segurança Pública.

Além das viaturas, R$ 2,9 milhões serão investidos na aquisição de unidades de resgate (UR) para o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBBMS).