Governo de MS iniciará busca ativa para identificar novos beneficiários de programa social

O Governo do Estado do Mato Grosso do Sul dará início, no dia 17 de março, a uma busca ativa para identificar famílias em situação de extrema pobreza que ainda não recebem o benefício do Programa Mais Social. Os servidores visitarão as residências dessas pessoas para analisar quem realmente necessita do suporte governamental.

O governador Eduardo Riedel (PSDB) ressaltou a importância da ação e destacou o compromisso do Estado com a qualificação profissional para reduzir a necessidade de programas sociais. “Vocês têm acompanhado, e muitos dos municípios de vocês têm visto uma forte presença do crescimento econômico, do crescimento de emprego e da renda. Isso a gente monitora nos indicadores, e é fundamental”, afirmou.

Ele enfatizou que a melhor forma de assistência social é a geração de empregos e renda, mas reconheceu que ainda há cidadãos que precisam da ajuda do governo. “Nós estamos batendo o recorde no Mato Grosso do Sul do maior crescimento do número de pessoas qualificadas em parceria com instituições públicas e privadas. Entretanto, tem muitas pessoas que necessitam desses benefícios e que não conseguem se qualificar”, explicou.