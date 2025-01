Governo lança aplicativo para apoiar o diagnóstico e tratamento da hanseníase

O Ministério da Saúde lançou o AppHans, uma ferramenta destinada a ajudar profissionais de saúde no atendimento de pacientes com hanseníase. O aplicativo foi desenvolvido para apoiar o diagnóstico e o tratamento, e tem como objetivo ajudar o Brasil a eliminar a doença como problema de saúde pública até 2030, conforme as metas do Brasil Saudável.

O AppHans é acessível em diversos navegadores e dispositivos, como telefones, tablets e computadores. Ele orienta os profissionais conforme as situações clínicas encontradas, oferecendo módulos de apoio ao diagnóstico e à conduta. Para casos suspeitos, há dois módulos, e para casos confirmados, são disponibilizados três módulos específicos, todos baseados em diretrizes do Ministério da Saúde.

A hanseníase, uma doença infecciosa crônica, é tratável e curável, mas continua sendo um desafio de saúde pública, especialmente em países em desenvolvimento como o Brasil, que ocupa o segundo lugar no mundo em número de casos diagnosticados. Em 2023, o país registrou 22.773 novos casos, com uma taxa de detecção de 10,68 por 100 mil habitantes. A detecção precoce e o tratamento adequado são essenciais para evitar complicações e melhorar a qualidade de vida dos pacientes.