Há mais de 40 anos, casal de Três Lagoas monta presépio gigante com mais de 15 mil peças

Na rua Benedito Soares da Mota, no bairro Vila Viana, em Três Lagoas, o clima natalino chega mais cedo, impulsionado pelo amor e pela dedicação de Dona Nair Azambuja, de 73 anos, e seu esposo Juvenal Ribeiro, de 83. O casal se empenha, ano após ano, em montar um presépio gigante com mais de 15 mil peças – um trabalho artesanal que leva cerca de dois meses para ser concluído e que há mais de quatro décadas encanta a comunidade.

A montagem fica pronta no início de dezembro e se estende até o começo de janeiro. Durante esse período, a casa do casal recebe visitantes de todas as idades, que se encantam com o presépio em funcionamento, cheio de detalhes e cenários vivos. “Tem muita criança que adora ver tudo funcionando. É tradição, é memória. E quando vem gente nova, a gente bate papo, conhece mais pessoas… isso é muito bom”, compartilha Dona Nair, destacando como o presépio também se torna uma oportunidade de interação e amizade.

Além de uma tradição natalina, o presépio de Dona Nair e Seu Juvenal é uma expressão do amor ao próximo, ao Natal e à comunidade. As visitas ao presépio são registradas em fotos, sorrisos e momentos compartilhados, alimentando uma memória coletiva que cresce junto com a obra.

Para quem estiver em Três Lagoas durante o período natalino, uma visita ao presépio da rua Benedito Soares da Mota, 712, na Vila Viana, é uma experiência de encantamento e festas que promete unir gerações no espírito de Natal.