Hemosul de Três Lagoas atinge marca de 50 doadores no ‘Dia Nacional do Doador de Sangue’

No Dia Nacional do Doador de Sangue, comemorado em 25 de novembro, o Hemosul de Três Lagoas atingiu a marca de 50 doadores em um único dia, um número significativo para o abastecimento do estoque de sangue. A ação, que mobilizou muitos três-lagoenses, destacou os valores de empatia, solidariedade e humanidade, com a participação de pessoas dispostas a ajudar o próximo, seja um familiar, amigo ou desconhecido.

Com um café da manhã reforçado, a campanha teve início às 7h. Segundo a coordenadora regional da unidade, Karine Barros, a ação contou com o apoio de comércios e clínicas médicas da cidade. “As parcerias neste dia são essenciais para nós. Sem o apoio de comerciantes, médicos, clínicas e farmácias, não seria possível realizar essa ação. Eles ajudaram na divulgação e na colaboração com os brindes, que são uma forma de agradecer aos doadores. Sem eles, não teríamos como manter os estoques e salvar vidas”.