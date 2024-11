Homem agride ex em bar na Lagoa Maior e é detido pela Polícia Militar

A mãe de uma mulher (vítima) entrou em contato com a Polícia Militar pelo telefone 190, relatando que sua filha havia saído com uma amiga para um bar na Circular da Lagoa e que o ex-genro da mulher teria ido até o local e estava agredindo sua filha, alegando que ele estaria armado com uma faca.

Após localizar o suspeito, os militares ordenaram que ele se colocasse em posição de revista. Questionado sobre a denúncia de violência doméstica, o homem negou as acusações, informando que havia se separado da vítima dias antes. Ele relatou que soubera que sua ex-namorada estava no bar e foi até o local com a intenção de conversar com ela e tentar reatar o relacionamento, mas negou ter agredido a vítima. Com ele, não foi encontrada a faca mencionada na denúncia.

A vítima, questionada sobre as agressões, optou por não fornecer muitos detalhes, dizendo apenas aos policiais que desejava que o ex-companheiro a deixasse em paz. Ela afirmou que não tinha intenção de representar criminalmente contra ele. Como não havia sinais visíveis de agressão e a vítima não desejava registrar o boletim de ocorrência, o suspeito foi liberado.

Em seguida, os militares foram até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde registraram um boletim de ocorrência.