Homem é autuado ao manter cão doente sem tratamento adequado

Concurso

Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 47 milhões nesta terça-feira

O concurso 2.827 da Mega-Sena, sorteará nesta terça-feira (11), o prêmio acumulado de R$ 47 milhões. O evento acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo, a partir das 20h (horário de Brasília). Para este concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, […]