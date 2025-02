Homem é resgatado em estado grave após possível overdose em Três Lagoas

Por volta das 3h, na região da avenida Clodoaldo Garcia, esquina com a rua Sebastião dos Santos, um segurança de um alojamento avistou o homem no chão, aparentemente sem movimentos, com os olhos abertos e respirando de forma muito fraca. O Samu foi acionado, e a equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) iniciou manobras de reanimação cardíaca, uma vez que o homem apresentava sinais de parada cardiorrespiratória (PCR).

Na madrugada desta segunda-feira (10), a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para socorrer um homem encontrado caído na calçada no bairro Santos Dumont, em Três Lagoas (MS). O homem, aparentemente entre 25 e 35 anos, de pele morena, cabelos lisos e com uma tatuagem no peito com a palavra ‘Hayn’, não portava documentos e apresentava indícios de overdose.

Como a Unidade de Suporte Avançado (USA) estava atendendo outra ocorrência grave em Arapuá, os socorristas da USB continuaram as manobras de massagem cardíaca até estabilizar os sinais vitais do homem. Após reverter temporariamente a PCR, ele foi levado ao Hospital Auxiliadora em estado grave, mas com sinais vitais.

A equipe do Samu informou à Polícia Militar que não havia sinais de violência no corpo do homem, mas ele apresentava arranhões nos pés e nas pernas, o que indicava que ele poderia ter sido arrastado ou carregado. O segurança do alojamento relatou que não conhecia o homem e que ele não residia no local. A Polícia Militar registrou o boletim de ocorrência e seguiu com o patrulhamento na região.