Homem ferido invade horta em Três Lagoas e trabalhadores assustam

Dois trabalhadores de uma horta no bairro Jardim Dourados, em Três Lagoas, passaram por momentos de tensão na manhã de quinta-feira (23). Um homem gravemente ferido invadiu o local, ensanguentado e pedindo ajuda.

De acordo com o proprietário da horta, Anizeu Rodrigues Santos, o homem estava visivelmente abalado, com cortes profundos na orelha, cotovelo e cabeça. “Ele chegou correndo, muito machucado, e pediu: ‘Chama o Samu para mim’. Ele estava apavorado, com sangue escorrendo. Depois que o Samu chegou, tive que lavar o chão por causa do sangue“, relatou Anizeu.

O ajudante na horta, José Anacleto, também ficou impactado com a situação. “Ele chegou todo ensanguentado e falando meio confuso, pediu um celular, mas eu disse que não tinha. Tentei chamar o Anizeu para ajudar, porque o homem estava muito machucado e parecia que tinha vindo correndo de longe“, contou.