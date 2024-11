Homem se envolve em acidente na avenida Ranulpho Marques Leal e é socorrido em estado grave

Segundo testemunhas, o homem estava caminhando às margens da rodovia quando, por motivos ainda desconhecidos, teria se deslocado para a pista no momento em que a carreta passou. Ele sofreu ferimentos no tórax e no braço esquerdo e foi levado ao Hospital Auxiliadora. O motorista não percebeu a situação e seguiu viagem sem parar.

Um homem, de 38 anos, foi socorrido em estado grave pelo Corpo de Bombeiros após ser atropelado por um caminhão, na madrugada desta sexta-feira (1°). O caso ocorreu na avenida Ranulpho Marques Leal, que faz parte do trecho urbano da rodovia BR-262, no bairro Jardim Primaveril, em Três Lagoas.

De acordo com uma portaria do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (Dnit), a responsabilidade fiscalizatória do trecho urbano da BR-262, que vai do Jardim Imperial até o posto fiscal de Jupiá, e da BR-158, do bairro Montanini até a rotatória de acesso à avenida Ranulpho Marques Leal, foi transferida da Polícia Rodoviária Federal para a Polícia Militar, com supervisão da Prefeitura de Três Lagoas.