Honda Mototres comemora 40 anos de história em Três Lagoas

A Honda Mototres celebrou 40 anos de atuação nesta última quarta-feira (29), marcando uma trajetória de sucesso e presença na região Centro-Oeste. Com uma concessionária em Três Lagoas e pontos de venda em Água Clara, Brasilândia e Santa Rita do Pardo, a empresa tem se destacado pela tradição, praticidade e inovação no mercado de motocicletas.

De acordo com os colaboradores, a expectativa é continuar crescendo nos próximos anos. A meta é expandir a base de clientes e proporcionar mais liberdade e satisfação por meio da venda de motocicletas, especialmente para aqueles que buscam realizar o sonho da primeira moto. “A ideia é ver nossos clientes evoluindo, trocando suas motos, começando com modelos menores e, no futuro, avançando para cilindradas maiores”, comentou Maria Barreto, uma das executivas de vendas.

O consórcio é o modelo preferido pelos clientes da Honda Mototres, com parcelas mais acessíveis, enquanto os modelos mais procurados são a Honda Bis 125 e a linha CG. A cor mais popular entre os consumidores é o branco perolizado.