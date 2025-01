Horário de funcionamento do Viveiro Municipal de Três Lagoas tem alteração

O Viveiro Municipal de Três Lagoas, responsável pela produção de mudas de diversas espécies de plantas e árvores que são usadas em áreas verdes públicas e distribuídas para a população, passa a funcionar das 7h às 11h a partir da próxima segunda-feira (13).

De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio (Semea), responsável pela manutenção do serviço, o novo horário de funcionamento se deve à reorganização do quadro de servidores.

Sobre o viveiro

O Viveiro Municipal de Mudas da prefeitura tem 21 anos de existência e atendimento à população, tanto com a entrega de mudas gratuitamente, bem como colaborando na arborização e ornamentação de avenidas, canteiros centrais, parques e praça da cidade.