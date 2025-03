Cursos gratuitos para mulheres do IFMS em Três Lagoas encerra nesta quarta-feira

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com inscrições abertas para o Programa Mulheres Mil, oferecendo cursos gratuitos de Formação Inicial e Continuada (FIC) para mulheres em situação de vulnerabilidade social. Em Três Lagoas, são 50 vagas para o curso de eletricista instaladora predial de baixa tensão. As inscrições seguem abertas até quarta-feira (5).

As candidatas devem ter, no mínimo, 16 anos e ensino fundamental incompleto (5º ano). O curso é presencial e oferece auxílio de R$ 3,75 por hora para alimentação e transporte, podendo chegar a um total de R$ 600 ao final do programa para aquelas com frequência integral.

Além de Três Lagoas, o IFMS disponibiliza 160 vagas nos municípios de Dourados, Naviraí, Nova Andradina e Ponta Porã. As opções de cursos incluem Assistente Administrativa e Agricultora Orgânica.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até 5 de março na Central de Seleção do IFMS, onde também está disponível o Edital nº 014/2025 com todas as regras do processo seletivo. A seleção considerará critérios como faixa etária, condição de trabalho, renda familiar e número de residentes no domicílio. O resultado preliminar será divulgado em 7 de março, e o final, em 10 de março. As matrículas ocorrem entre 11 e 14 de março, com previsão de início das aulas em abril.