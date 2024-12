IFMS de Três Lagoas está com 46 vagas para cursos gratuitos de inglês e espanhol

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com 450 vagas abertas para cursos de idiomas presenciais nos campi Aquidauana, Campo Grande, Coxim, Naviraí, Ponta Porã e Três Lagoas. As opções são Espanhol, Inglês e Libras, nos níveis básico e intermediário.

Em Três Lagoas, são 46 vagas disponíveis para os cursos de Inglês e Espanhol no nível básico. Os interessados devem se inscrever até 15 de janeiro na Página do Candidato, da Central de Seleção do IFMS, onde está publicado o edital de abertura do processo seletivo. A inscrição e os cursos são gratuitos.

Para concorrer, é preciso ter o ensino fundamental I completo (5° ano). As vagas estão divididas entre estudantes e servidores do IFMS, além das destinadas ao público em geral. As aulas, ofertadas nos campi do IFMS, terão início no primeiro semestre letivo de 2025.

Nivelamento

Os inscritos para os cursos a partir do nível básico II, das turmas que já se encontram em andamento, deverão fazer uma prova de nivelamento, destinada a avaliar o nível de proficiência e os conhecimentos do candidato, e definir o nível da turma em que concorrerá a vaga.

O teste de nivelamento será on-line. As datas e horários serão divulgados na Central de Seleção até 17 de janeiro.

O candidato que não alcançar resultado compatível com o curso e níveis nos quais haja a oferta de vagas participará do sorteio eletrônico da turma correspondente à etapa I – nível I, caso haja vagas ofertadas no campus e curso escolhido.

Seleção