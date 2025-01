IFMS de Três Lagoas oferece 120 vagas em cursos superiores pelo Sisu 2025

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS), Câmpus de Três Lagoas, está com inscrições abertas para o processo seletivo de ingresso em três cursos superiores oferecidos no primeiro semestre de 2025. As vagas estão disponíveis por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que utiliza as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024.

As opções disponíveis incluem:

Análise e Desenvolvimento de Sistemas : 40 vagas, modalidade tecnológica, período noturno.

: 40 vagas, modalidade tecnológica, período noturno. Engenharia de Computação : 40 vagas, graduação bacharelado, período integral (matutino, vespertino e noturno).

: 40 vagas, graduação bacharelado, período integral (matutino, vespertino e noturno). Engenharia de Controle e Automação: 40 vagas, graduação bacharelado, período integral (matutino, vespertino e noturno).

Como se inscrever

Os candidatos interessados devem acessar o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior para efetuar a inscrição de forma gratuita. Para participar, é necessário: