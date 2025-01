IFMS de Três Lagoas oferta 120 vagas em cursos gratuitos de graduação para 2025

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) abriu 920 vagas em cursos gratuitos de graduação para 2025. Em Três Lagoas, são 120 vagas para os cursos de Engenharia de Controle e Automação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Engenharia de Computação. O processo seletivo será realizado via Sistema de Seleção Unificada (Sisu), com inscrições de 17 a 21 de janeiro.

Também há vagas nas unidades de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina e Ponta Porã. As oportunidades incluem graduação tecnológica, bacharelado e licenciatura, com início no primeiro ou segundo semestre, conforme o cronograma.

Para participar, os candidatos devem ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2024, com nota acima de zero na redação. Também é necessário apresentar certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente no ato da matrícula. Para cursos com início no segundo semestre, o ensino médio deve ser concluído até 1º de agosto.

Metade das vagas é reservada para estudantes de escolas públicas e conveniadas, além de cotas para pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência. Pretos e pardos passarão por uma banca de heteroidentificação, e a escolha pela cota deve ser feita no momento da inscrição.