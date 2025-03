Três Lagoas registra 5,9 mil infrações no trânsito em menos de três meses

O trânsito de Três Lagoas enfrenta um problema recorrente: a imprudência dos condutores, que resulta em uma média de 80 multas diárias. Entre janeiro e março deste ano, mais de 5.900 infrações foram registradas por agentes de trânsito e pela Polícia Militar de Trânsito, refletindo o desrespeito às normas de circulação e segurança viária.

A situação impacta diretamente a segurança no trânsito, com 1.240 desses casos resultando em acidentes com vítimas. Apenas na primeira quinzena de março, 639 infrações foram registradas, evidenciando a necessidade de medidas mais efetivas para a redução da imprudência nas vias.

A motociclista, Iara Pinheiro, relata que a falta de preparação de muitos condutores é um fator preocupante. “Muitos motoristas não respeitam nem as regras básicas de sinalização”, afirma. Já o técnico de informática, Valdecir Leal, ressalta que a fluidez do trânsito não é suficiente se os condutores não seguirem as normas adequadas.