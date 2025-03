Imprudência no trânsito de Três Lagoas gera 80 multas por dia

Três Lagoas registra, em média, 80 ocorrências diárias de multas no trânsito. A imprudência nas ruas e avenidas da cidade tem crescido e se tornado motivo de preocupação. Somente entre janeiro e março deste ano, 5.926 infrações foram registradas pela Polícia Militar e agentes de trânsito. As principais irregularidades incluem dirigir sem cinto de segurança, uso de celular ao volante e avanço de sinal vermelho.

O impacto da imprudência é grave. Dados do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS), obtidos pelo Jornal do Povo, apontam que, dos casos registrados, 1.240 resultaram em acidentes com vítimas. Apenas 30 foram considerados leves, com danos materiais. O número de infrações segue em alta: somente na primeira quinzena de março, já foram 639 registros.

Em 2024, 14 pessoas perderam a vida no trânsito de Três Lagoas. Nesta quinta-feira (13), foi registrada a primeira morte de 2025, a de uma mulher de 30 anos. Motoristas e pedestres relatam a necessidade de medidas urgentes. “O trânsito está crítico, muitos condutores são imprudentes. Bicicletas elétricas também circulam sem respeitar as regras, o que torna as vias ainda mais perigosas”, comenta o morador Isaías Fernandes.

INFRAÇÕES

Além das infrações mais recorrentes, excesso de velocidade e estacionamento irregular em vagas preferenciais são problemas constantes. O diretor do Departamento Municipal de Trânsito, Edgar Wegner, alerta que a frota da cidade já ultrapassa 100 mil veículos, e o fluxo tende a crescer com a instalação de novas indústrias. “Três Lagoas é um polo em expansão e recebe um grande volume de veículos. Estamos trabalhando na conscientização da população, mas os desafios ainda são muitos”, afirma.