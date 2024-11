Incêndio destrói carreta com carga de esterco na BR-158

Um problema mecânico nos pneus de uma carreta provocou um incêndio de grandes proporções e destruiu o veículo de reboque, na tarde desta segunda-feira (18), na rodovia BR-158, em Três Lagoas, no sentido Selvíria. A carga do veículo estava carregada com esterco.

O Corpo de Bombeiros e brigadistas da Eldorado Brasil Celulose foram acionados para atender à ocorrência e combater as chamas que consumiam o veículo de carga. As equipes da empresa agiram rapidamente, mas, apesar do empenho e do apoio dos militares, o fogo destruiu completamente o reboque. O caminhão rebocador (cavalo mecânico) foi salvo graças à ação rápida do motorista, que conseguiu desacoplá-lo antes que as chamas o atingissem.