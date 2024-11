Incêndio em autopeças causa prejuízo estimado em R$ 800 mil

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma loja de autopeças localizada na avenida Filinto Muller, no bairro da Lapa, em Três Lagoas, no dia 5 de agosto, causando um prejuízo estimado em R$ 800 mil. Felizmente, não houve feridos no incidente, mas as chamas e a intensa fumaça chamaram a atenção dos transeuntes, que prontamente acionaram os bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O fogo teve início por volta das 12h30 e se estendeu por cerca de duas horas, destruindo diversas peças automotivas, pneus e até um carro que estava estacionado no local. Apesar dos esforços dos moradores, que ajudaram a salvar alguns móveis de uma casa localizada nos fundos do estabelecimento, a oficina não pôde ser salva.

O proprietário da loja de autopeças estava dormindo no momento do incêndio e foi acordado por vizinhos. Um casal que residia ao lado da oficina também estava dormindo, mas conseguiu escapar ileso, embora parte de sua casa tenha sido atingida pelas chamas. O Corpo de Bombeiros de Três Lagoas mobilizou três viaturas e dois caminhões pipa, que forneceram mais de 30 mil litros de água para conter o incêndio.