Estão abertas inscrições para figurantes de curta-metragem em Três Lagoas

O curta-metragem “Ponto Final”, em fase de pré-produção em Três Lagoas, está selecionando figurantes para compor o elenco. O projeto foi aprovado pela Lei Paulo Gustavo, que incentiva o audiovisual local, e conta a história de Pedro e Beto, um casal em meio ao término de um relacionamento, marcado por traições e memórias. As gravações serão em locações urbanas e rurais do município.

Com orçamento inicial de R$ 23 mil, disponibilizado pela Lei Paulo Gustavo, a produção busca novos patrocinadores para ampliar os recursos. De acordo com o roteirista do filme, Cadu Xavier, toda a equipe técnica, elenco principal e de apoio estão definidos, e agora o foco é completar o grupo de figurantes para as cenas gravadas integralmente na cidade.