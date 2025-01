Inscrições para o processo seletivo de professores substitutos encerram amanhã

Termina nesta sexta-feira (31) o prazo para inscrição no processo seletivo de professores substitutos para o primeiro semestre de 2025. As vagas são destinadas a profissionais com titulação de especialista, mestre ou doutor, para atuação em Campo Grande, Aquidauana, Coxim, Naviraí, Ponta Porã, Três Lagoas e Pantanal. Os interessados devem realizar a inscrição online.

De acordo com a pró-reitora de Gestão de Pessoas, Gislene da Silva, a oportunidade permite que os docentes atuem na maior universidade pública do Mato Grosso do Sul, contribuindo para o ensino superior de qualidade, além de participar de pesquisas relevantes. “Também é uma excelente oportunidade para adquirir experiência e trocar conhecimentos com os professores efetivos, algo fundamental, principalmente para aqueles que almejam uma vaga em uma instituição federal de ensino superior”, destacou.

Etapas da seleção

O processo seletivo será composto por três fases:

Prova escrita – eliminatória e classificatória;

Prova didática – eliminatória e classificatória;