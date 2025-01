Interessados em participar do Sisu 2025 devem estar com o título de eleitor regularizado

O Ministério da Educação (MEC) abriu, nesta semana, a consulta de vagas para o processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025. Segundo o cronograma oficial, o prazo para inscrições começa nesta sexta-feira (17) e prossegue até terça-feira (21).

Para participar do processo seletivo, é necessário que os candidatos que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) estejam com o título de eleitor regularizado.

De acordo com o cronograma oficial, o título de eleitor é indispensável para se inscrever no Sisu 2025, que oferece mais de 261 mil vagas em cursos de graduação em instituições públicas de ensino superior em todo o país. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) alerta os candidatos para a importância de regularizar a situação eleitoral a tempo, pois, quem não estiver com o título regularizado, estará impedido de se inscrever no processo seletivo.

O TSE também disponibiliza o serviço de alistamento eleitoral online por meio do Portal do TSE, onde os interessados devem preencher os dados pessoais e enviar documentos solicitados. Para quem já possui o título, a plataforma permite consultar e regularizar pendências sem sair de casa.