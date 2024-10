Interessados no Leilão podem vistoriar bens ofertados a partir desta terça-feira

Nesta terça-feira (29) iniciam-se as vistorias dos bens que estão incluídos no Leilão Eletrônico, da Prefeitura de Três Lagoas. Os interessados poderão ir até o Alojamento Fazendinha para avaliar as condições dos objetos ofertados. O certame, organizado na modalidade ‘Maior Lance’, visa a alienação de veículos, maquinários e sucatas considerados obsoletos, ociosos, antieconômicos ou inservíveis para a Administração Municipal.

Para participar, o arrematante deve estar ciente de que assume toda a responsabilidade por possíveis problemas ou defeitos detectados após a compra, sem possibilidade de reclamações ou desistências sobre as condições dos bens. A prefeitura, o leiloeiro e a Casa de Leilões não se responsabilizarão por eventuais inconvenientes após o arremate.

Os lances poderão ser ofertados a partir das 14h (horário de Mato Grosso do Sul) do dia 21 de outubro de 2024. O encerramento está previsto para ocorrer a partir das 14h (horário de Mato Grosso do Sul) do dia 18 de novembro de 2024, de forma totalmente eletrônica. Contudo, para os lotes com concorrência no horário de encerramento, haverá prorrogação até a arrematação de cada lote.