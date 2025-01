Invest Fácil Brasil chega a Três Lagoas com soluções em consórcios

A proprietária da Invest Fácil Brasil, Stephanie Oliveira, esteve no programa RCN Notícias, da Cultura FM e TVC HD, para apresentar a empresa e falar sobre as vantagens do consórcio como uma alternativa acessível para quem busca realizar o sonho da casa própria, adquirir um veículo, ou até mesmo expandir negócios com móveis e veículos pesados.

Durante a entrevista, Stephanie compartilhou sua própria experiência com o consórcio, destacando como essa modalidade foi crucial para que ela e sua família conseguissem comprar sua casa sem os juros altos e as parcelas pesadas dos financiamentos tradicionais. “O consórcio é uma forma de planejamento. Não precisa de entrada, não tem juros, e as parcelas cabem no bolso, tornando o sonho da casa própria ou do carro acessível”, explicou.

A Invest Fácil Brasil oferece consórcios para imóveis, veículos, móveis e até para frotas de caminhões, atendendo tanto pessoas físicas quanto empresários que desejam ampliar seus negócios. Segundo Stephanie, a empresa analisa o perfil de cada cliente para oferecer soluções personalizadas.