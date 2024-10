Isenção de nota fiscal no transporte de cavalos, asnos e burros é ampliada em MS

O Governo de Mato Grosso do Sul ampliou a isenção da emissão de nota fiscal para o transporte interno de animais sem fins comerciais, estendendo para todos os equídeos, incluindo cavalos, asnos e burros. Essa mudança atende a uma antiga reivindicação dos criadores do Estado.

A nova regra foi oficializada com a publicação do decreto nº 16.509 no Diário Oficial do Estado, na terça-feira (22). O decreto especifica que a isenção é válida apenas para o transporte de animais com finalidade não comercial, abrangendo as seguintes atividades: