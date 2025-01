Janeiro Branco: importância do sono para saúde mental

O sono é fundamental para uma vida saudável e equilibrada. Dormir menos do que o necessário pode afetar o cérebro, a memória e a saúde geral, segundo o especialista em sono, Marcos Faria. Embora o ideal seja de 7 a 8 horas por noite, cada pessoa deve observar o próprio padrão. “Se você acorda bem, é o tempo ideal para o seu corpo. Caso contrário, há algo errado com a qualidade ou quantidade de sono”, explicou.

Ficar conectado às telas antes de dormir, excesso de luz no quarto, refeições e exercícios próximos ao horário de descanso são fatores que prejudicam o sono. “A higiene do sono inclui evitar essas práticas, manter uma temperatura agradável no ambiente e criar uma rotina de horários”, destacou Faria.

A falta de sono pode levar a consequências graves, como nervosismo, perda de memória, depressão, diabetes, síndrome do pânico e até demência. Em casos extremos, o corpo desliga automaticamente para evitar colapso. Por outro lado, o excesso de sono também pode ser prejudicial, causando lentidão e problemas cognitivos.