Janeiro Branco reforça a luta contra o Alzheimer e a importância de cuidar de quem cuida

Além disso, o especialista alertou para os cuidados com a saúde mental dos cuidadores, que frequentemente enfrentam sobrecarga emocional. “O cuidador, muitas vezes um parente próximo, precisa de apoio psicológico e médico para não adoecer,” reforça Elisson.

O Alzheimer, responsável por 70% dos casos de síndromes demenciais, tem estágios iniciais em que os pacientes percebem as dificuldades cognitivas, levando a confusão e agressividade. O neurologista Elissom Antônio destacou que medidas como atividade física regular (150 minutos semanais), controle da pressão arterial e glicemia, dieta equilibrada e estímulos cognitivos, como aprender idiomas ou tocar instrumentos musicais, podem reduzir os riscos da doença.

Encerrando a série Janeiro Branco, que promove a saúde mental, a história de Ronilda dos Santos e sua mãe, Luísa dos Santos, de 88 anos, traz à tona os desafios de uma família que lida com o Alzheimer, doença que afeta mais de 1,2 milhão de pessoas no Brasil, segundo o Sistema Único de Saúde (SUS).

Ronilda, que cuida da mãe há mais de 15 anos, lembra os desafios desde o diagnóstico. “Não foi fácil. Teve momentos dela tirar a roupa, ficar agressiva. O médico disse que partes do cérebro já estavam comprometidas,” conta a filha. No início, os irmãos revezavam os cuidados, mas a responsabilidade acabou recaindo sobre ela.

Hoje, com apoio ocasional do filho Mário Márcio, Ronilda compartilha momentos de alegria e superação com a mãe. “Ela não lembra os nomes dos filhos, mas gosta de casa cheia. Saber que ela sente nosso amor faz tudo valer a pena,” diz Ronilda, emocionada.