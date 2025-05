Jardel Pauber é eleito Secretário Executivo do Fesmad

O secretário de Administração de Três Lagoas, Jardel Pauber Matos e Silva, foi eleito secretário executivo do Fórum Estadual das Secretarias Municipais de Administração (Fesmad), durante encontro realizado, na quinta-feira (8). O Fórum, que existe há 15 anos, foi criado por iniciativa de secretários municipais de Administração de Mato Grosso do Sul e tem representatividade nos 79 municípios do estado.

O secretário destacou a relevância da eleição para o município. “Para Três Lagoas é de suma importância essa posição de liderança, pois além de conseguir levar conhecimento a todos os 79 municípios sobre os avanços na administração pública que a cidade está promovendo, temos a oportunidade de aprender com casos de sucesso de todos os envolvidos”, afirmou.

Na mesma ocasião, também foram eleitas para a nova diretoria do Fesmad: Bruna Colagiovanni Girotto Fernandes, Secretária de Administração de Cassilândia, como presidente; Adailda Lopes, de Paranaíba, como primeira vice-presidente; e Fernanda Ziviani, de Aparecida do Taboado, como segunda vice-presidente.

Jardel Pauber Matos e Silva é advogado, mestre em Propriedade Intelectual e Inovação pelo INPI e doutor em Direito pela USP. Com mais de 15 anos de experiência em gestão pública e inovação, atua na implementação de políticas públicas voltadas para ambientes de inovação, modernização administrativa e sistemas digitais, promovendo eficiência e economia no serviço público.