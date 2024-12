José Aparecido de Morares assumirá o cargo de diretor de Trânsito em Três Lagoas

Meio Ambiente Outra mudança no segundo escalão da nova gestão será a permanência de José Mauro de Grande Junior, atual secretário de Meio Ambiente, que passará a atuar como diretor de Meio Ambiente no governo de Cassiano Maia.

À frente do Departamento de Trânsito, José Aparecido de Moraes enfrentará grandes desafios. Com um cenário caótico e um número crescente de acidentes diários, a missão de organizar o trânsito da cidade exigirá estratégias eficazes e medidas urgentes para melhorar a segurança viária.

O prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB) foi uma ausência notável na cerimônia de diplomação dos vereadores, prefeito e vice-prefeito eleitos em outubro. Representado pelo vice Paulo Salomão, Guerreiro gerou críticas pela ausência em um momento simbólico para a democracia. Resta saber se ele marcará presença na posse, em 1º de janeiro.

Fontes indicam que o prefeito Ângelo Guerreiro tem se mantido isolado desde as eleições municipais, com poucos contatos entre vereadores e secretários de sua gestão. Aparentemente, o fiel Perigoso, seu cachorro de estimação, tem sido sua principal companhia. Guerreiro, conhecido por não se alinhar a grupos políticos, chega ao final do mandato em um clima de distanciamento, reflexo de sua postura de ruptura com aliados ao longo dos anos.