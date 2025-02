Jovem de 17 anos e 2,04m de altura deixa Três Lagoas para brilhar em Portugal

Um jovem de 17 anos e 2,04 m de altura vem atraindo os holofotes no basquete de base em Portugal. Wagner Pinto saiu de Três Lagoas e será destaque no time de Esgueira, não apenas por sua altura, mas também por sua habilidade, talento e coordenação.

Na semana passada, durante uma partida contra o time do Oliveirense, pelo campeonato Sub-18, o jovem três-lagoense recebeu o prêmio Most Valuable Player (MVP), que, traduzido, significa “Jogador Mais Valioso”, título que poucos atletas receberam durante uma partida. Vale ressaltar que Wagner está há apenas cinco meses em terras lusitanas, competindo tanto pelo time de base quanto no profissional, ou “sênior”, como eles chamam o time principal. Sempre sorridente e otimista, o atleta que saiu de Três Lagoas para brilhar nas quadras lusitanas conversou com a nossa equipe de reportagem. Sobre a adaptação, Wagner comentou que não foi tão fácil como imaginava. O clima é diferente, a forma como os europeus jogam também é distinta, e a comunicação tem sido uma barreira, já que, dentro de quadra, o idioma oficial é o inglês. “Foi muito difícil no começo. Aqui é muito frio, já tivemos que entrar em quadra para jogar com temperaturas negativas, abaixo de zero. A forma como eles jogam por aqui é muito diferente do Brasil. Precisei decorar mais de 30 jogadas, mas tudo isso eu superei, e a comissão técnica do time tem gostado do meu trabalho, tanto é que jogo no time Sub-18 e no sênior, que, por aqui, é o time principal”, explicou o pivô três-lagoense. Em Três Lagoas, encontramos a mãe do atleta, Shirley dos Santos Pinto, que trabalha como salgadeira. Shirley contou que Wagner recebeu vários convites para jogar basquete no interior e na capital paulista, mas ela impediu. “Eu achava que o basquete seria apenas um momento na vida dele, e que logo iria desistir do esporte, mas foi justamento ao contrário. Ele foi convidado para jogar no interior de São Paulo, mas eu não deixei e agora ele foi jogar em Portugal”, revelou.