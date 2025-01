Jovem de Três Lagoas se destaca no basquete em Portugal e brilha no cenário internacional

O jovem três-lagoense Wagner Pinto, de 17 anos, está se destacando no basquete europeu, mais especificamente no campeonato português sub-18, onde joga com o time do Esgueira. Com 2,4 metros de altura, Wagner tem se adaptado bem ao torneio, apesar de estar apenas há cinco meses em Portugal.

A trajetória de Wagner no basquete começou de maneira inesperada. Quando ainda era mais jovem, ele não aceitava bem sua altura e até buscava maneiras de diminuir o tamanho. Porém, foi incentivado pelo professor Leandro Reis a experimentar o basquete, esporte que logo conquistou seu coração e se tornou um divisor de águas em sua vida. O jovem, que antes não gostava de se destacar pela altura, passou a abraçar o esporte e se destacar pelas suas habilidades com a bola.

Antes de partir para Portugal, Wagner recebeu convites para jogar em várias cidades do interior de São Paulo, mas a mãe, Shirley dos Santos, inicialmente hesitou em deixá-lo ir, acreditando que o interesse dele poderia ser passageiro. No entanto, o basquete acabou se tornando uma grande paixão na vida do jovem, e ele seguiu para Portugal, onde foi convidado por vizinhos que se mudaram para o país.