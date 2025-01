Justiça Eleitoral alerta para golpes e reforça que serviços de título de eleitor são gratuitos

A emissão e regularização do título de eleitor, atualização de dados cadastrais e transferência de domicílio são serviços gratuitos oferecidos pela Justiça Eleitoral. O cidadão pode acessá-los sem sair de casa, por meio da plataforma Autoatendimento Eleitoral, no site oficial do TRE-MS.

A Justiça Eleitoral alerta que sites que cobram por esses serviços não pertencem ao TRE-MS nem ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A orientação é sempre buscar os canais oficiais para evitar fraudes. Além do Autoatendimento Eleitoral, os serviços também estão disponíveis gratuitamente no aplicativo e-Título e nos cartórios eleitorais.

Para quem vai tirar o título pela primeira vez, o TRE-MS recomenda o atendimento presencial, já que a coleta da biometria é obrigatória. Também podem ser obtidas sem custos, tanto online quanto presencialmente, certidões de quitação eleitoral e crimes eleitorais, além da declaração de trabalhos eleitorais para mesários. A segunda via do título e a regularização de documentos cancelados também são gratuitas.