Justiça Itinerante oferece serviços gratuitos em Três Lagoas nesta quinta-feira

Os moradores de Três Lagoas continuarão contando com os serviços da ‘Justiça Itinerante’, uma iniciativa do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul que leva atendimento jurídico gratuito a diversas regiões da cidade. Na próxima quinta-feira (6), o atendimento será realizado na Escola Nelson Custódio de Oliveira, localizada na rua Sérgio Roberto Ribeiro Silva, nº 1225, no bairro Nova Alvorada.

O atendimento é realizado por profissionais do Tribunal de Justiça, em parceria com professores e alunos da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) de Três Lagoas, além do apoio da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelos telefones (67) 3929-1976 ou pelos números de WhatsApp (67) 99609-0864 e (67) 99944-9717, das 12h às 19h.