Justiça nega recurso e mantém Paper Excellence sem poder decisório na Eldorado Brasil

A Justiça Federal de São Paulo rejeitou o recurso da Paper Excellence e manteve a decisão do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) que suspendeu os direitos políticos da empresa indonésia na Eldorado Brasil. Com isso, a companhia permanece afastada da gestão da empresa brasileira, da qual é acionista minoritária, com 49,41% das ações.

A medida, segundo o juiz federal Israel Almeida da Silva, busca proteger a concorrência no mercado de celulose, evitando que a Paper Excellence se utilize da Eldorado para práticas que possam prejudicar o mercado da celulose. Tanto a Paper quanto a Asia Pulp and Paper pertencem à mesma família e são as principais concorrentes da fabricante de celulose em Três Lagoas.

Disputa judicial

A ação judicial foi apresentada pela Paper Excellence como tentativa de anular a medida preventiva da Superintendência-Geral do Cade, decretada em novembro de 2024. A decisão do órgão, que teve efeito imediato, retirou os direitos políticos da empresa e estipulou multa de R$ 250 mil por dia em caso de descumprimento.

No despacho, o juiz reforçou a legitimidade da medida preventiva, destacando que ela se baseou em nota técnica fundamentada. Ele também enfatizou que o Poder Judiciário não deve reavaliar decisões administrativas de mérito, respeitando o princípio da separação dos poderes.