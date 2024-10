Karateca três-lagoense conquista medalha de ouro

O atleta de Três Lagoas, Thomas Ryu Kobayashi, de 14 anos, também conquistou a medalha de ouro no karatê na modalidade shiai kumite, durante os Jogos Brasileiros Escolares, que acontece em Recife (PE). Em uma luta emocionante, o três-lagoense venceu o atleta do Piauí nos segundos finais.

Thomas Ryu Kobayashi também representa Mato Grosso do Sul neste torneio nacional e conquistou a prata na modalidade Kata, quando o atleta desenvove movimentos de ataque e defesa. Com o resultado no shiai kumite (combate), o karateca três-lagoense vai compor a seleção brasileira no mundial escolar.