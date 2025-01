Desafios em Três Lagoas: Lei da oferta e procura eleva os preços dos aluguéis e imóveis

O setor imobiliário em Três Lagoas vive um desafio em 2025. A cidade, conhecida por seu crescimento econômico e atração de grandes indústrias, enfrenta um mercado aquecido que impacta diretamente os custos de aluguéis e dificulta o acesso à casa própria, especialmente para populações de menor renda.

A professora Amanda Barbosa relata as dificuldades em encontrar um imóvel com preço acessível. “Os valores estão cada vez mais altos. É um absurdo quando são casas que nem estão em condições adequadas e nem justificam o valor. Eu procuro há mais de um ano e só agora encontrei um apartamento por R$ 650. Mesmo assim, é quase metade de um salário mínimo. Isso é inviável, principalmente para quem tem filhos ou outras despesas”, afirma.

O aumento no custo dos aluguéis reflete a alta procura por moradia, impulsionada pela chegada de novas indústrias em Três Lagoas e região e a falta da construção de casas populares nos últimos oito anos. De acordo com Luciana de Almeida, presidente do Sindicato dos Corretores de Imóveis de Mato Grosso do Sul (Sindimóveis), o mercado imobiliário segue otimista para 2025, mas a lei da oferta e procura tem elevado os preços. “Com a chegada de grandes indústrias e o desenvolvimento econômico, a demanda por aluguéis aumenta. Isso é natural em uma cidade em crescimento”, explica.

Apesar do cenário promissor, a alta da taxa Selic e a inflação dificultam o financiamento de imóveis, afetando principalmente as faixas de renda mais baixas. “Hoje não temos mais opções de entrada zero. As taxas de financiamento estão na faixa de 9,5% a 12%, o que exige planejamento. Mas ainda há boas oportunidades, especialmente com descontos oferecidos por construtoras no final do ano”, afirma Luciana.