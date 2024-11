Leilão do Amor em prol do Hospital do Câncer de Barretos arrecada meta

A Associação de Pesca Esportiva de Três Lagoas (APTL), que há cinco anos colabora com o leilão, também esteve presente. “É um orgulho para a APTL participar deste evento em prol do Hospital de Amor, ajudando quem mais precisa. Cumprimos nossa função social, mostrando que nosso trabalho vai além da pesca e lazer. Hoje, estamos responsáveis pelo bar, com toda a renda e nosso esforço dedicados ao hospital“.

Em 2023, foram arrecadados mais de R$ 650 mil. O evento reuniu pecuaristas, entidades e toda a população em um almoço solidário. Entre os apoiadores, destaca-se o Rotary Club de Três Lagoas – Cidade das Águas, parceiro desde a primeira edição. “A instituição oferece atendimento gratuito e de qualidade para quem precisa. Como rotarianos, é nossa obrigação e prazer trabalhar pelo bem da comunidade. Nós contribuímos com a venda de convites, doações, controle de portarias e contamos com o apoio dos Rotaractianos e Interactianos. Essa é a essência do Rotary“.

O 19º Leilão Direito de Viver, realizado no domingo (24), em Três Lagoas, mobilizou a comunidade em prol do Hospital de Amor de Barretos, em São Paulo. O evento arrecada recursos que são destinados ao tratamento de pacientes com câncer atendidos pela instituição.

Apesar do calor intenso, o clima no estádio foi de festa e confraternização.

O chefe de cozinha Amom Assis, responsável pelas refeições do Leilão Direito de Viver há cinco anos, destacou a importância do projeto Cozinheiros Contra o Câncer, que teve início no próprio evento. A iniciativa, que se expandiu para atender vítimas de catástrofes, como a enchente no Rio Grande do Sul no início do ano, é realizada em parceria com o DSE (Departamento de Solidariedade e Emergência), ligado à Federação Italiana de Cozinheiros (FIC).

“Esse departamento nasceu em Três Lagoas e hoje atende não só ações relacionadas ao câncer, mas também situações de emergência e outros eventos. É uma grande felicidade ver esse trabalho sendo reconhecido tanto pela FIC na Itália quanto no Brasil. Para nós, é uma honra estar novamente no leilão“, afirmou Amom, que recebeu uma menção honrosa pela atuação humanitária.

Já o tradicional churrasco ficou sob a responsabilidade do grupo Brutus. Além do almoço, o evento trouxe música, bebidas e um clima de solidariedade, destacando histórias emocionantes, como a de Angela Regina de Sales, ex-paciente do Hospital de Amor. Curada de um câncer de bexiga, ela ressaltou a importância da prevenção e participou ativamente do leilão como voluntária.

A presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer, Maria de Lourdes, anunciou que entre os dias 16 e 20 de dezembro, o caminhão do Hospital de Amor estará em Três Lagoas para atendimentos.