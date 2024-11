Levantamento aponta que infestação do Aedes aegypti está em 4% em Três Lagoas

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio do setor Endemias e Controle de Vetores, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), divulgou na segunda-feira (11), o Levantamento de Índice Rápido de Infestação pelo Aedes aegypti (LIRAa), referente ao mês de novembro de 2024. Confira o LIRAa novembro/2024.

O índice médio de infestação no município é de 4%, o que classifica a cidade como “Risco”, de acordo com o Ministério da Saúde, indicando uma alta possibilidade de surtos de arboviroses, como dengue, zika e chikungunya.

O levantamento revelou que 78,6% dos focos do mosquito estão em residências, 12,8% em comércios, 3,4% em terrenos baldios e 5,1% em outros imóveis públicos. Os principais focos de infestação estão em reservatórios do tipo “B” (pequenos depósitos móveis, como bebedouros de animais e pratos de plantas) e do tipo “D2” (lixos como, latas, garrafas PET e embalagens plásticas).