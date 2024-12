Lideranças se reúnem para discutir o desenvolvimento da região Costa Leste

Ivan Murgi, gerente do Senac de Três Lagoas e membro da associação, reforçou que avanços significativos foram feitos nos eixos de educação e turismo, mas ainda há desafios na área da saúde. “Queremos movimentar os municípios para criar condições melhores de acesso à saúde, como um sistema de compras únicas e prontuário único regional”, destacou Murgi.

“Convocamos essa reunião para pequenos empresários, empreendedores e secretários de desenvolvimento econômico da região, além de futuros gestores, para definir nossas prioridades a partir de 2025. Queremos criar um calendário único para o turismo, implementar um consórcio de medicamentos para baratear custos e estabelecer um prontuário único para melhorar o atendimento na saúde. Em educação, já encerramos reuniões importantes com secretários locais. Nosso objetivo é dar ênfase ao potencial da Costa Leste, especialmente em setores como celulose e na rota bioceânica”, afirmou Barbosa.

O Projeto Líder, lançado em 2017, tem como meta fomentar o desenvolvimento econômico da região por meio de parcerias entre os setores público e privado. O programa identificou quatro eixos prioritários para o avanço regional: educação, saúde, turismo e desenvolvimento econômico. Durante o evento, o presidente da Associação Integra Costa Leste, Joaquim Barbosa, destacou a importância do alinhamento de metas para o próximo ano.

A sede do Sebrae em Três Lagoas foi palco do Conexão Liderança – Integra Costa Leste, evento que reuniu lideranças políticas, empresariais e comunitárias para debater o crescimento econômico sustentável e a melhoria da qualidade de vida na região da Costa Leste de Mato Grosso do Sul. O encontro aconteceu nesta semana e marcou mais um capítulo na história da Associação Integra Costa Leste, criada em 2018 como fruto do Projeto Líder do Sebrae.

A gerente regional do Sebrae, Josi Signori, ressaltou a necessidade de renovar lideranças e fortalecer a governança regional. “É fundamental oxigenar o grupo e criar uma dinâmica mais orgânica. Vamos trabalhar na rota bioceânica e na atração de investimentos para gerar um ambiente de pleno emprego e desenvolvimento para a região”, explicou.

Uma das atrações do evento foi a palestra de Ângelo Roncalli, ex-prefeito e especialista em liderança regional, que reforçou a importância da convergência entre setores. “A ideia é conectar pessoas e instituições para criar um ambiente favorável aos negócios e à melhoria da qualidade de vida na Costa Leste”, afirmou.

Fábio Roberto Cordeiro da Silva, gestor de negócios internacionais, abordou as oportunidades que a rota bioceânica oferece para o Mato Grosso do Sul. “Essa rota permite maior competitividade, encurtando caminhos para exportações ao mercado asiático, especialmente à China. No entanto, há desafios alfandegários e de logística que precisam ser resolvidos”, disse.

O evento reforçou o compromisso das lideranças locais com o crescimento regional e com a construção de um futuro mais integrado e próspero para os 11 municípios da Costa Leste de Mato Grosso do Sul.