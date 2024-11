Livro inspirado em juiz formado na Uems é lançado em Paranaíba

A história de Fábio Esteves, atualmente auxiliar no gabinete do ministro Edson Fachin, será inspiração para milhares de outras crianças com o livro infantil “Fabinho – da Roça aos Tribunais”.

Escrito por Claudine Bernardes e publicado pela editora Turminha do Bem, o livro , que narra a trajetória do juiz criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), foi lançado nesta semana, durante evento na Faculdades Integradas de Paranaíba.

Nascido em Chapadão do Sul (MS) e formado em direito pela Uems, em Paranaíba, Esteves foi inspiração para a abordagem do racismo e a importância da educação na realização de sonhos, além de buscar transmitir uma mensagem de superação, igualdade e justiça.