Luloca vence JETs 2025 e conquista título do vôlei masculino Sub-17

A Escola Estadual Luiz Lopes de Carvalho (Luloca) conquistou o título do vôlei masculino Sub-17 dos Jogos Escolares Três-Lagoenses (JETs) 2025, em partida realizada na quinta-feira (2), no Ginásio Municipal Cacilda Acre Rocha. A decisão foi contra a Escola Estadual Prof. João Magiano Pinto (Jomap) e terminou com vitória de LULOCA por 2 sets a 1, com parciais de 21/25, 25/19 e 15/12.

Organizada pela Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), a competição reuniu cinco equipes na modalidade de vôlei masculino, em sistema de pontos corridos.

Os JETs 2025 começaram em 18 de março, com a participação de cerca de 600 atletas de 14 escolas do município, divididos em 59 equipes nas modalidades de futsal, vôlei, vôlei de praia, handebol, tênis de mesa e xadrez. As disputas de atletismo e natação ainda estão por vir.