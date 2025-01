Mais de 1,1 mil candidatos em Três Lagoas são beneficiados com prorrogação para exame prático da CNH

A Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) anunciou uma nova prorrogação do prazo para candidatos à primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH) que já tenham concluído as aulas práticas obrigatórias e estejam na fase do exame prático. A decisão foi comunicada aos Detrans de todo o Brasil em 27 de dezembro, por meio de ofício.

De acordo com Lina Zeinab, gerente de exames do Detran-MS, os candidatos beneficiados devem procurar os Centros de Formação de Condutores (CFCs) o quanto antes para agendar o exame prático e evitar atrasos. “Em Três Lagoas, os exames práticos são realizados uma vez por mês, sendo a próxima data marcada para a semana de 27 de janeiro. Em fevereiro, ocorrerão na semana do dia 10, com novas datas previstas para março, ainda não divulgadas“, explicou Zeinab.

A decisão contempla processos iniciados entre 2019 e 2023, durante a pandemia de Covid-19, com prazo final para conclusão da habilitação até 31 de março deste ano. Em todo o Mato Grosso do Sul, 19.960 candidatos foram beneficiados, sendo 1,1 mil em Três Lagoas.