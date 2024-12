Mais de 2 mil pessoas vão fazer o Enem PPL em Mato Grosso do Sul

As provas do Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade ou sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade (Enem PPL) 2024, organizadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), serão aplicadas nesta terça (10) e quarta-feira (11), em 785 municípios distribuídos por todas as 27 unidades da Federação. Ao todo, 97.016 pessoas estão inscritas no exame.

Entre os estados, Mato Grosso do Sul registra 2.087 inscritos. São Paulo lidera o número de participantes, com 22.312, seguido por Minas Gerais (6.710) e Santa Catarina (6.128).

Do total de inscritos, 88.986 (91,7%) são homens e 8.028 (8,3%) mulheres. Quanto à faixa etária, a maior parte está entre 21 e 45 anos (46,2%). Participantes entre 18 e 30 anos representam 41,6%, enquanto os de 46 a 59 anos somam 9,6%. Menores de 18 anos correspondem a 0,9% e maiores de 60, a 1,6%.

Além disso, 1.374 solicitações de atendimento especializado foram aprovadas.

PPL