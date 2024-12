Mariana Amaral fala de expectativa em assumir secretaria do Meio Ambiente

A engenheira florestal, Mariana Amaral, foi anunciada como a futura secretária do Meio Ambiente de Três Lagoas, assumindo o cargo a partir de 2025, na gestão do prefeito Cassiano Maia. Mariana, que atua na cidade há mais de 15 anos, destacou, durante entrevista ao RCN Notícias, da Cultura FM e TVC HD, a importância do convite e o desafio de contribuir tecnicamente para o desenvolvimento sustentável do município.

Durante entrevista, Mariana afirmou ter se sentido honrada pela confiança depositada. Ela relembrou sua trajetória em Três Lagoas, onde construiu carreira e família, além de contribuir para projetos sociais locais. “Esse convite representa um reconhecimento profissional e uma oportunidade de retribuir à cidade que tanto me acolheu”, declarou a engenheira.

Mariana é formada em Engenharia Florestal há 20 anos e já trabalhou em diversas áreas relacionadas à gestão ambiental, incluindo licenciamento e consultoria para planos diretores municipais. Em Três Lagoas, presta serviços a grandes empresas do setor de celulose, principal motor econômico da cidade.

A escolha de Mariana foi destacada pelo prefeito como técnica e desvinculada de indicações partidárias, embora ela também seja presidente do PL Mulher no estado. Mariana refutou rumores sobre acordos políticos ligados à sua nomeação, reforçando que a decisão veio diretamente do prefeito, com base em seu currículo e experiência. “Estou aberta a sugestões e pronta para ouvir a população, porque esse trabalho é para eles”, afirmou Amaral.