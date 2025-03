Massa FM chega a Campo Grande eTrês Lagoas para integrar rede de transmissão

O Grupo RCN de Comunicação segue em expansão em Mato Grosso do Sul e, a partir da próxima semana, passará a transmitir programação regional em rede, a partir da Massa FM, abrangendo as três maiores cidades do estado, alcançando uma cobertura de mais de 85% da população sul-mato-grossense.

Após a inauguração da Rádio Massa FM, 90.3 MHz, em Dourados, no dia 5 de fevereiro, as rádios Band FM Três Lagoas e CBN Campo Grande passarão a transmitir a programação Massa FM, do Grupo Massa, que reúne mais de 80 rádios FM no país e, atualmente, é um dos conglomerados de comunicação com maior crescimento no Brasil, sendo considerado um fenômeno de audiência no setor. Na próxima terça feira, dia 11 de março, estreia a Massa FM Três Lagoas, na frequência 93,3, e no dia 13, na quinta-feira, entrará no ar a Massa FM Campo Grande, na frequência 93,7.

O jornalismo comunitário estará na grade da programação local entre às 6h e 8h da manhã, com temas que vão desde o dia a dia do produtor rural e do agronegócio até o hardnews. A Massa FM é considerada uma rádio artística, com uma programação vibrante, repleta dos maiores sucessos musicais de todos os tempos, trazendo entretenimento de qualidade e interatividade.

NOVOS CAMINHOS

Para o diretor-executivo do Grupo RCN, Estêvão Congro, a mudança se fez necessária para padronizar as transmissões do Grupo RCN, além de seguir uma tendência de mercado aliada ao perfil do ouvinte de rádio, que tem buscado uma identidade cada vez maior com o veículo de comunicação.

“Essa mudança vai trazer, tanto para o anunciante quanto para o ouvinte, através das promoções ou dos planos comerciais, uma unidade padronizada, uma mesma linha de raciocínio. E esse é um novo passo que o Grupo RCN dá nesse momento. É importante destacar que a Band FM Três Lagoas e a CBN Campo Grande foram um sucesso dentro do nosso Grupo. A parceria com a Band é de 25 anos, acho que é uma das rádios mais antigas dentro do Grupo Bandeirantes. E com a CBN, a parceria é de 7 anos. E esse movimento, de trazer a Massa FM, se dá exatamente pelo fato de criarmos uma unidade de transmissão, um modelo padronizado”, afirma o diretor-executivo.”

Já Fernando Moraes, gerente de Produto do Grupo RCN, comenta sobre a importância da parceria com a Massa FM. “A gente abraça essa parceria com muita felicidade porque, promocionalmente e artisticamente, todo o conteúdo que a gente vai entregar já está consolidado em 80 cidades do Brasil. Vamos unir a nossa expertise de rádio em MS com a maior rede de rádio popular do país. Então, a gente vai continuar entregando as promoções que já são características do Grupo RCN. E teremos grandes promoções no estado neste ano de 2025”, revela Moraes, que está à frente do trabalho de criação das promoções do grupo.