McDonald’s de Três Lagoas será inaugurado na próxima terça-feira

Três Lagoas, uma das cidades mais promissoras do Centro-Oeste, aguarda com grande expectativa a inauguração do McDonald’s, que entrará em funcionamento na próxima terça-feira (3), na avenida Filinto Muller, próximo à circular da Lagoa Maior. O novo restaurante funcionará diariamente, das 10h às 23h, e simboliza um marco importante na expansão do comércio local.

Além de oferecer uma nova opção de alimentação para os mais de 140 mil habitantes, a chegada do McDonald’s já começa a impactar o mercado de trabalho da cidade. A rede contratou 70 colaboradores, oferecendo oportunidades, especialmente para jovens em busca do primeiro emprego. Operado pela Arcos Dorados no Brasil, o McDonald’s é reconhecido como um dos principais empregadores para a inserção de jovens no mercado de trabalho.