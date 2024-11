Mecânico é surpreendido e agredido em oficina no Jardim Imperial

Um mecânico de 59 anos foi vítima de agressão na noite de sábado (16), no bairro Jardim Imperial, em Três Lagoas (MS). De acordo com informações da esposa da vítima, o homem foi encontrado desacordado, pelo sobrinho, na própria oficina.

A Polícia Militar foi acionada após a vítima, que havia dado entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com diversas lesões, ser atendida pelos socorristas. Ao entrar em contato com a esposa do mecânico, ela relatou que o marido havia sido socorrido por um sobrinho, depois de ligar para ela informando que iria até a oficina.

A esposa, preocupada com o fato do marido ir sozinho, decidiu chamar o sobrinho para acompanhá-lo. O sobrinho, ao chegar à oficina, encontrou o tio caído no chão, desorientado e com várias lesões no rosto. Ele então ligou para a tia, que foi até o local, e juntos socorreram o homem até a UPA, onde, em seguida, ligaram para a Polícia Militar.