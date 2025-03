Mês do Consumidor: entenda direitos e como se proteger de fraudes

No “Mês do Consumidor”, a população deve ficar atenta às fraudes e propagandas enganosas, comuns nessa época do ano, quando produtos são anunciados por um preço e no momento da compra, ele passa a ser outro valor.

O advogado especialista Alex Ramirez, que explicou o que fazer nesses momentos. “Nós orientamos o consumidor a sempre tentar a resolução do problema de forma administrativa junto a empresa. Produza provas se utilizando de meios como WhatsApp e e-mails, que mostrem que está indo resolver o problema amigavelmente”, afirmou. O profissional conta também que na ausência de resolução, a pessoa pode procurar a Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), pode fazer uma reclamação no site “Reclame Aqui” ou na ferramenta do consumidor.gov.br, desde que a empresa esteja cadastrada. Em última instância, é recomendado procurar o judiciário.

O advogado também orientou sobre quais são os direitos assegurados pelo Código de Defesa do Consumidor. “O direito a uma publicidade não enganosa é um direito previsto, o consumidor não pode ser enganado. O direito a informação clara e precisa, ele tem o direito de obter as informações na embalagem do produto quanto as questões alimentares, nutricionais e os riscos que ele oferece a saúde” enfatizou. Por fim, Alex alerta sobre outro direito previsto ao consumidor que é o arrependimento, onde a pessoa que compra o produto fora da empresa, de forma virtual, tem sete dias para devolver o produto sem dar satisfação.